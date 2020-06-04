، "كورونا" يلغي اجتماعات "الكنيست" الإسرائيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة نائب التقى بالكثير من أعضائه

طلب برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم (الخميس)، من الموظفين البقاء في منازلهم وألغى اجتماعات المشرعين، بعدما ثبتت إصابة عضو في القائمة العربية المشتركة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "الكنيست" في بيان نقلته "فرانس 24"، أنه "في ضوء إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد، صدرت تعليمات لجميع العاملين في الكنيست بعدم الوصول إلى البرلمان إذا لم يكن عملهم ضرورياً".

وأضاف أن جميع اجتماعات اللجان المقررة اليوم أجلت حتى فحص جميع التداعيات.

من جهته، بين سامي أبو شحادة وهو من مدينة يافا على صفحته على فيسبوك أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه أمس جاءت إيجابية.

وحذر من أنه التقى خلال الأيام العشرة الماضية بالآلاف من الأشخاص في المظاهرات وفي كافة أروقة "الكنيست".

فيروس كورونا الجديد