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أثار نقل شجرة ضخمة بطريقة غريبة في بعض شوارع أبها، استنكار المارّة بعد أن استحوذت على كامل الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير.
ورصدت "الخليج 365" قبل قليل، الوضع الذي بدت فيه الشجرة وتغطيتها للشاحنة التي تقلّها تمامًا، وهي تسير على الطريق المحاذي لجامعة الملك خالد بقريقر.
واستنكر عابرو الطريق نقل الشجرة بتلك الطريقة؛ لما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر لا سمح الله؛ حيث يربط الطريق بين أبها وخميس مشيط.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 04:51 PM
استحوذت على كامل الطريق وعرقلت حركة السيرفي مشهد غريب.. شجرة ضخمة تتجوّل في شوارع أبها و"الخليج 365" ترصد
أثار نقل شجرة ضخمة بطريقة غريبة في بعض شوارع أبها، استنكار المارّة بعد أن استحوذت على كامل الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير.
ورصدت "الخليج 365" قبل قليل، الوضع الذي بدت فيه الشجرة وتغطيتها للشاحنة التي تقلّها تمامًا، وهي تسير على الطريق المحاذي لجامعة الملك خالد بقريقر.
واستنكر عابرو الطريق نقل الشجرة بتلك الطريقة؛ لما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر لا سمح الله؛ حيث يربط الطريق بين أبها وخميس مشيط.
، في مشهد غريب.. شجرة ضخمة تتجوّل في شوارع أبها و"الخليج 365" ترصد ،
المصدر : الخليج 365
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