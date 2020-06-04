شكرا لمتابعة خبر عن طالب من المملكة يتطوع لمكافحة جائحة كورونا في الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مواطن يدعى محمد النفيسي، التطوع لمساعدة زملائه من الأطباء في الأردن على مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأوضح "النفيسي" أنه يدرس في كلية الطب بالجامعة الهاشمية بالأردن، وأن سفارة المملكة تواصلت معه من أجل إعادته إلى المملكة لكنه رفض ذلك، وفضل البقاء لمساعدة زملائه.

وأكد الطالب بأن أراد أن يرد الجميل للبلاد التي يتلقى فيها تعليمه، لذلك قرر البقاء لمساندة زملائه ضد هذا الجائحة.