شكرا لمتابعة خبر عن النيابة توضح تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق نظامية.

وصرّح المصدر، بأن التشكيل العصابي يتألف من (١١) متهماً أحدهم مواطن مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم، والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأكد أن التحقيقات كشفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت المئة مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره سبعمائة ألف ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم إيقاف حوالات بنكية جاوزت عشرة مليون ريال.

وأفاد المصدر، بأن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري.