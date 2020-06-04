شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المملكة، عن تبرُّعها بـ 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي. أعلنت المملكة، عن تبرُّعها بـ 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي. صرّح بذلك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال قمة افتراضية اليوم الخميس.

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