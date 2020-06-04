شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي مناخ: نحن الأن في فترة انتقالية ودرجات الحرارة قد تصل 56 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف اخصائي الأرصاد حسن كراني باننا نعيش الآن في فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف . كشف اخصائي الأرصاد حسن كراني باننا نعيش الآن في فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف . وتابع كراني بان الفترة هذة جاءت بمؤشرات واضحة منها ثبات في الإرتفاع الحراري عالوسط والشرق والجنوب والغربية. وأضاف حسن كراني بان درجات الحرارة حتى الآن أعلى من المعدل العام، وأن العظمى بعد التعامد تتخطى 50م وقد تصل لـ65 م محذرا من ضربات الشمس

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