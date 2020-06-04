شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لا يمكن للمريض البقاء 14 يومًا في المستشفى دون تأكيد إصابته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إلى أن عينات فيروس نوّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إلى أن عينات فيروس كورونا تفحص في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام. وأضاف: لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه. وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة: لا يمكن للمريض البقاء 14 يومًا في المستشفى دون تأكيد إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.