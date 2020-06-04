"تقويم التعليم" إعادة فتح التسجيل في عدد من الاختبارات والمقاييس قريباً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس إعادة فتح التسجيل في عدد من الاختبارات والمقاييس مع نهاية شهر شوال من هذا العام تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس إعادة فتح التسجيل في عدد من الاختبارات والمقاييس مع نهاية شهر شوال من هذا العام وأكدت الهيئة في حسابها الرسمي على "تويتر " اليوم أن هذه الإختبارات منها اختبارات (STEP ، وقدرات الجامعيين) المحوسبة، على أن يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل لاحقًا . الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت اليوم فتح باب التسجيل لإختبارالقدرات العامة للطلاب. إقرأ أيضاً :

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