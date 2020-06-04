حرس الحدود ينقذ حياة طفل في ينبع

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الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): تمكن رجال حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حياة طفل في ينبع. تمكن رجال حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حياة طفل في ينبع. وقام الحرس بإسعاف الطفل الذى تعرض للسقوط بالواجهة البحرية في المحافظة، وإعادته سالمًا لأهله.

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