شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة ضغط "ترامب" على المملكة للسماح بتحليق الطائرات القطرية فوقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب مصدر خليحي، عن استنكاره لمزاعم تُفيد بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المملكة والإمارات، لحل الأزمة الخليجية والسماح بتحليق الطائرات القطرية في أجوائهما.

وأكد المصدر، تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في هذا الشأن نوع البروباجاندا القطرية لإعادة طرح مسألة الطيران على المستوى الإعلامي.

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وأوضح أن ادعاء تزويد طهران بمصدر دخل عبر إجبار الطائرات القطرية على التحليق فوق إيران ودفع رسوم تحليق، غير منطقي، إذ أن جميع الخطوط الجوية بالمنطقة تستخدم المجال الجوي الإيراني ومعظمها يسير رحلات للمدن للإيرانية.

وأشار إلى أن الدخل الذي تحصله إيران من رسوم مرور الطائرات القطرية يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون دولار سنويا وهذا مبلغ ضئيل للغاية .

كما أبدى استغرابه من طرح القضية في هذا التوقيت؛ بالتزامن مع انخفاض الحركة الجوية جراء تداعيات كورونا.