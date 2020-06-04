شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح مدى جواز قضاء المرأة عدة الطلاق الرجعي في بيت زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدى جواز قضاء المرأة بعد الطلاق الرجعي لعدتها في بيت زوجها.
وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تسائل عن مدى وجوب أن تبقى المرأة في بيت زوجها في حال الطلاق الأول والثاني.
وأجاب الشيخ بأن يجوز للمرأة أن تبقى في بيت زوجها حال الطلاق الأول والثاني.
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