شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات الجوامع غداً لصلاة الجمعة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أكد الدكتور سعود الغامدي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير على الإستعدادات التي سيتم إتخاذها بالجوامع استعداداً لصلاة الجمعة غداً .
وقال "الغامدي " أن الخطبة لن تتجاوز 10 دقائق في جميع المساجد للتقليل من مخاطر انتشار العدوى ، كما سيكون فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعدها بـ 20 دقيقة .
كما أكد على ضرورة تنبيه المساجد على المصلين بالوضوء في المنزل وإحضار سجادة الصلاة وترك صف فارق بين كل صف والآخر ، والتنظيم والتباعد أثناء الدخول والخروج من المسجد .
كما أكد على التعاون مع الشؤون الصحية حال اكتشاف حالة إصابة وإغلاق المسجد في تلك الحالة ، مع عمليات التعقيم والتطهير من قبل شركات الصيانة والنظافة.
وأكد "الغامدي " على فتح المساجد المجاورة للجوامع حتى يتم التخفيف عن المساجد تحقيقاً للتباعد الإجتماعي .
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