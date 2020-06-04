شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قط الأميرة الجوهرة بنت طلال يسبب الذعر أثناء بث مباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسبب موقف طريف حدث للاميرة جوهرة بنت طلال، في حالة من الذعر خلال بث مباشر لها.
وأظهر البث المباشر الأميرة الجوهرة ، مع الدكتورة بشاير الصانع في مبادرة بدأتها قبل شهرين لزيادة الوعي والإلهام والمحتوى الإيجابي على وسائل الإعلام الاجتماعي .
واثناء البث المباشر قفز قطها خلفها، مما تسبب لها في حالة من الذعر وضحكت وقالت ان اسمه "تشالو"
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