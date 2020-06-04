شكرا لمتابعة خبر عن "الخثلان" يوضح سبب عدم إقامة صلاة خسوف على خسوف القمر غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان، أنه من المتوقع حدوث خسوف القمر (الفلكي) مساء غدِ الجمعة، لكنة لا تشرع إقامة صلاة الخسوف .
وأوضح أن سبب ذلك يرجع إلى أنه خسوف شبه ظل ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لايرى بالعين المجردة .
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