شكرا لمتابعة خبر عن "الخثلان" يوضح سبب عدم إقامة صلاة خسوف على خسوف القمر غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان، أنه من المتوقع حدوث خسوف القمر (الفلكي) مساء غدِ الجمعة، لكنة لا تشرع إقامة صلاة الخسوف .

وأوضح أن سبب ذلك يرجع إلى أنه خسوف شبه ظل ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لايرى بالعين المجردة .