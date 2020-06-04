شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية إضافة التابعين تلقائيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفى برنامج حساب المواطن اليوم الخميس إضافة التابعين للمستفيد الرئيسي تلقائياً . نفى برنامج حساب المواطن اليوم الخميس إضافة التابعين للمستفيد الرئيسي تلقائياً . وأكد أنه يجب على المستفيد الرئيسي إتباع خطوات بسيطة لإضافة التابعين له عن طريق حسابه ، كالتالي : 1- الدخول عل تفاصيل الطلب . 2- بيانات التابعين . Advertisements 3- إضافة التابعين 4- الضغط على أيقونة حفظ . الجدير بالذكر أن حساب المواطن أعلن إيداع دفعة يونيو الدفعة الـ31 يوم 10 يونيو الجاري . إقرأ أيضاً :

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