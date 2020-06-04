شاهد.. صورة جوية للمدينة النبوية قبل 106 سنة تقريبا

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نشر حساب نوادر من التاريخ صورة جوية لـ المدينة النبوية التُقطت عام ١٣٣٥ه‍ .. قبل ١٠٦ سنوات تقريباً . نشر حساب نوادر من التاريخ صورة جوية لـ المدينة النبوية التُقطت عام ١٣٣٥ه‍ .. قبل ١٠٦ سنوات تقريباً . وأظهرت الصورة التي نشرها نوادر من التاريخ عبر حسابه "تويتر"المسجد النبوي الشريف محاط بالبيوت من كل الجهات . وعلق الحساب على الصورة بان الكل يبتغي مجاورة مسجد رسول الله ﷺ .

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