شاهد.. خطاب نادر للدكتور غازي القصيبي أمام الملك خالد بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول نشطاء مقطع فيديو نادر للدكتور غازي القصيبي وهو يلقي كلمة امام الملك خالد بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة افتتاح مشورع كهرباء منطقة العسير عام 1979م. تداول نشطاء مقطع فيديو نادر للدكتور غازي القصيبي وهو يلقي كلمة امام الملك خالد بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة افتتاح مشورع كهرباء منطقة العسير عام 1979م. وأظهر مقطع الفيديو القصيبي الإشادة بالمشروع حيث يجذب النور الى 500 قرية متابعا كم تكلف المشروع ومعبرا عن سعادة سكان عسير بوجود الملك خالد بينهم. والدكتور غازي القصيبي شاعر وأديب ووزير أيضا قضى سنوات عمره الأولى بالأحساء، قبل ينتقل الى البحرين ويكمل دراسته بجامعة القاهرة المصرية.

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