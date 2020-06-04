بالفيديو.. «السليم» يعلن جاهزية تطبيق الاختبار التحصيلي

أعلن مدير الإدارة العامة للاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب، د. صالح السليم، أن الاختبار التحصيلي جاهز الآن للتطبيق، ويخدم شريحتين، شريحة بالبيوت وشريحة أخرى لا توجد لديها أجهزة كمبيوتر، حيث تم فتح المقرات لهم بمعايير وزارة الصحة.

وأضاف السليم -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح السعودية» على قناة «السعودية»- أنه بدءًا من يوم الإثنين القادم، ستنطلق رحلة الاختبار التحصيلي بشكل متواز، في المنازل وفي مقرات هيئة التدريب.

وأضاف أن الهيئة وضعت اختبارًا تجريبيًّا على مدى الأيام الماضية للتدريب على الاختبار الفعلي الذي ينطلق يوم الإثنين الماضي. مشيرًا إلى أن تعطل الإنترنت المتكرر لن يؤثر على الاختبار، حيث يمكن للطالب أداء الاختبار أوف لاين لحين عودة خدمة الإنترنت.

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