وقف الملوان تسدد إيجارات مساكن سجناء بجازان

بادرت مؤسسة الملوان الوقفية في مدينة الرياض، بتسديد إيجارات المساكن لمدة ستة أشهر لعدد من أسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة ذوي المحكوميات الطويلة، في إطار التفاعل المجتمعي مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان.

تم هذا بالتنسيق مع لجنة «تراحم»، مساهمة من المؤسسة في التخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل غياب عائليهم، وبحسب رئيس لجنة تراحم علي بن موسى زعلة، فإن هذه المساهمة شملت ثلاث أسر.

وبلغ إجمالي القيمة 27 ألفًا وسبعمائة ريال، معربًا عن شكر وتقدير أعضاء وعضوات ومنسوبي ومنسوبات اللجنة لمجلس إدارة الوقف برئاسة نورة العجمي، على تعاونهم الإيجابي مع لجنة تراحم بمنطقة جازان في تنفيذ بعض برامجها الخيرية.