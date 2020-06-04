جامعة جازان تبادر بتسليم «الصحة» مبنى للعزل

سلمت جامعة جازان، مبنى السكن الطلابي رقم 2 لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة؛ لاستخدامه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه بها، وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد الصفحي، أن الجامعة بدأت منذ وقت مبكر بتجهيز مبنى الإسكان الطلابي رقم 2 لاستخدامه في عزل المصابين بـ«كورونا» والمشتبه بهم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومتابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني، مضيفًا أن ذلك يأتي تجسيدًا لمبادرات الجامعة الوطنية والمجتمعية بتسخير إمكاناتها البشرية ومرافقها لتحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، ضمن تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة، ودعمًا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة «كورونا».

وبين الصفحي أن مبنى السكن الطلابي المخصص للعزل يتكون من 5 طوابق ويضم 220 غرفة بسعة 660 سريرًا، موضحًا أنه تم تجهيز الغرف بكافة التجهيزات والخدمات، كما يضم المبنى عيادة للفحص والكشف الصحي، ومكتبًا إداريًا، منوهًا بما بذلته كافة العمادات والكليات الطبية والإدارات المعنية بالجامعة وفرق العمل من جهود طيلة الأشهر الماضية تنفيذًا لخطة طوارئ الجامعة لمواجهة فيروس كورونا التي اعتمدها معالي رئيس الجامعة.

يذكر أن جامعة جازان قد أعلنت عن تجهيز مركز طبي لمواجهة كورونا بطاقة استيعابية تصل لـ220 سريرًا، وسيكون متاحًا بالتنسيق مع صحة جازان وخططها الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، وبما يعزز من تكامل الجهود والأدوار الحكومية.