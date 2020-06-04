السعودية اليوم / أمانة الأحساء تفعّل خدمة "حجز موعد" عبر بوابة الأمانة الالكترونية



الأحساء 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

فعّلت أمانة الأحساء خدمة "حجز موعد" عبر بوابتها الإلكترونية ، كأول أمانة في المملكة تُشغل هذه الخدمة ، حيث حجز 315 مستفيداً موعداً استباقياً في الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة التي تمكن المستفيدين من حجز موعد مُسبق عبر الخدمة ، لتصل المستفيد رسالة نصية "SMS" بالموعد .

وتُعد هذه الخدمة بمثابة تصريح يمكن للمستفيد من خلالها زيارة الأمانة أو البلدية التي تم اختيارها في الوقت المحدد لتتم خدمته ، حاثةً المستفيدين من خدماتها إلى أهمية تقيدهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة ، وذلك أثناء زيارتهم لمقرات الأمانة والبلديات ، مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية على مدار الساعة مثل: ( تقديم معاملة الكترونية – المساعدة الفورية – صوتك مسموع – مركز الطوارئ 940 – والمنصات الرقمية) وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار

وحددت أمانة الأحساء في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل، التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بمساعدة المستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (

// انتهى //

15:57ت م

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الأحساء 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسفعّلت أمانة الأحساء خدمة "حجز موعد" عبر بوابتها الإلكترونية ، كأول أمانة في المملكة تُشغل هذه الخدمة ، حيث حجز 315 مستفيداً موعداً استباقياً في الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة التي تمكن المستفيدين من حجز موعد مُسبق عبر الخدمة ، لتصل المستفيد رسالة نصية "SMS" بالموعد .وتُعد هذه الخدمة بمثابة تصريح يمكن للمستفيد من خلالها زيارة الأمانة أو البلدية التي تم اختيارها في الوقت المحدد لتتم خدمته ، حاثةً المستفيدين من خدماتها إلى أهمية تقيدهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة ، وذلك أثناء زيارتهم لمقرات الأمانة والبلديات ، مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية على مدار الساعة مثل: ( تقديم معاملة الكترونية – المساعدة الفورية – صوتك مسموع – مركز الطوارئ 940 – والمنصات الرقمية) وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وحرصًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.وحددت أمانة الأحساء في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل، التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بمساعدة المستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات ( [email protected] ) بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية، والمنصات الرقمية المتعددة .// انتهى //15:57ت م0163

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