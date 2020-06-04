السعودية اليوم / تونس تعلن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

// انتهى //

15:30ت م

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تونس 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة .وأوضحت في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.// انتهى //15:30ت م0160

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