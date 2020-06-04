

الكويت 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت 562 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند بأن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

// انتهى //

15:20ت م

0155



الكويت 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت 562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921 حالة، في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 236 حالة وفاة.وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند بأن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.// انتهى //15:20ت م0155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.