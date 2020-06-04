السعودية اليوم / قطاع الصيدليات بمحافظة جدة يشهد وفرة في المستلزمات الطبية والصحية



جدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

شهد قطاع الصيدليات بمحافظة جدة وفرة في جميع المستلزمات الطبية والصحية والأدوية ، مع مراعاة التقيد بتعليمات الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار

ووثقت وكالة الأنباء

كما جرى توجيه مرتادي الصيدليات بترك المسافة الكافية ، أمام المحاسبين ، والدفع بالطرق الإلكترونية ، مع ضرورة الحفاظ على تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات والقفازات ، منعاً لانتشار الفيروس ، وحفاظاً على الصحة العامة .

// انتهى //

15:12ت م

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جدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسشهد قطاع الصيدليات بمحافظة جدة وفرة في جميع المستلزمات الطبية والصحية والأدوية ، مع مراعاة التقيد بتعليمات الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" تواجد كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من علاج ودواء ، بكميات كافة وفي مقدمتها المعقمات والمطهرات والكمامات الطبية ونحوها والتي يحرص الجميع على اقتنائها .كما جرى توجيه مرتادي الصيدليات بترك المسافة الكافية ، أمام المحاسبين ، والدفع بالطرق الإلكترونية ، مع ضرورة الحفاظ على تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات والقفازات ، منعاً لانتشار الفيروس ، وحفاظاً على الصحة العامة .// انتهى //15:12ت م0146

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