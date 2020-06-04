السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية



جدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

كثفت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت والأسواق والمراكز التجارية ، وذلك منذ إعلان العودة التدريجية في القطاعات التجارية لممارسة انشطتها الاقتصادية يوم الأحد الماضي .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه تم خلال ٤ أيام الماضية تكثيف جهود الرقابة في نطاق ١٩ بلدية فرعية، حيث تم تنفيذ ٥٥٣٦ جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء ، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول للمنشأة ، كما تم منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضين لخطر العدوى إلى الأسواق والمراكز التجارية ، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتفادي استخدام النقد قدر الإمكان ، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وخصوصاً عند صناديق المحاسبة .

وبين أن الإجراءات الاحترازية والوقائية شملت العاملين بتلك المنشآت من خلال قياس درجة الحرارة عند المداخل قبل الدخول ، ووضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير ، ووضع لوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل ، إلى جانب تجهيز غرف للعزل ووضع لوحات تتضمن تعليمات ارشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات ، فيما تم التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر ، وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع الإجراءات الوقائية .

وأضاف الزهراني بأن نسبة الامتثال كانت عالية ولله الحمد وبلغ عدد المخالفات ٩٣٩ ، وتعمل فرق الرقابة الميدانية في أمانة محافظة جدة على مدار الساعة ، حيث قامت برفع وتيرة الأعمال الرقابية إلى حدها الأعلى لتنفيذ ومراقبة تطبيق الخطط الاحترازية والتي من شأنها الإسهام بالحد من انتشار

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال رصد اي مخالفات تتعلق بالتدابير الصحية ، تقديم بلاغ عبر مركز طوارئ الأمانة 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية مؤكدة على حرص الفرق الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تصل إلى إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات عن المخالفات البلدية ، مشيدة بمستوى التزام الجميع بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة .

وأكدت أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها ، منوهة بأن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها لافتة إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانة والبلديات التابعة لها يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق ، حيث اسهمت الرقابة المجتمعية بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية .

//انتهى//

15:11ت م

0144



جدة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت والأسواق والمراكز التجارية ، وذلك منذ إعلان العودة التدريجية في القطاعات التجارية لممارسة انشطتها الاقتصادية يوم الأحد الماضي .وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه تم خلال ٤ أيام الماضية تكثيف جهود الرقابة في نطاق ١٩ بلدية فرعية، حيث تم تنفيذ ٥٥٣٦ جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء ، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول للمنشأة ، كما تم منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضين لخطر العدوى إلى الأسواق والمراكز التجارية ، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتفادي استخدام النقد قدر الإمكان ، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وخصوصاً عند صناديق المحاسبة .وبين أن الإجراءات الاحترازية والوقائية شملت العاملين بتلك المنشآت من خلال قياس درجة الحرارة عند المداخل قبل الدخول ، ووضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير ، ووضع لوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل ، إلى جانب تجهيز غرف للعزل ووضع لوحات تتضمن تعليمات ارشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات ، فيما تم التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر ، وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع الإجراءات الوقائية .وأضاف الزهراني بأن نسبة الامتثال كانت عالية ولله الحمد وبلغ عدد المخالفات ٩٣٩ ، وتعمل فرق الرقابة الميدانية في أمانة محافظة جدة على مدار الساعة ، حيث قامت برفع وتيرة الأعمال الرقابية إلى حدها الأعلى لتنفيذ ومراقبة تطبيق الخطط الاحترازية والتي من شأنها الإسهام بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك حرصا منها على صحة وسلامة المجتمع وضمان أعلى مستويات الأمان .ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال رصد اي مخالفات تتعلق بالتدابير الصحية ، تقديم بلاغ عبر مركز طوارئ الأمانة 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية مؤكدة على حرص الفرق الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تصل إلى إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات عن المخالفات البلدية ، مشيدة بمستوى التزام الجميع بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة .وأكدت أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها ، منوهة بأن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها لافتة إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانة والبلديات التابعة لها يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق ، حيث اسهمت الرقابة المجتمعية بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية .//انتهى//15:11ت م0144

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.