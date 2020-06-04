شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

Advertisements وقال بيان الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: ”سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة في الرياض“. ونعى ناشطون سعوديون الأمير الراحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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