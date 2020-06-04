شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": شفاء 806 حالة "كورونا" والإجمالي 68 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد19، وتسجيل 32 حالات وفيات -رحمهم الله-، وتسجيل 806 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68,965 حالة -ولله الحمد-.

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