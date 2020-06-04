شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يسعف طفلاً سقط بالواجهة البحرية بـ«ينبع» والان نبدء بالتفاصيل

قامت إحدى فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، بتقديم المساعدة الطبية لطفل أردني الجنسية، يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، بعد تعرضه للسقوط على أرض الشاطئ بالقرب من الموقع المخصص للسباحة بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالا هاتفيا على رقم الطوارئ (٩٩٤) مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٠/١١هـ، من والد الطفل أفاد فيه بسقوط ابنه على أرض الشاطئ وطالباً المساعدة، وعلى الفور تم توجيه أفراد فرقة البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقاموا بتقديم المساعدة اللازمة ونقل الطفل بواسطة إسعاف حرس الحدود للمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية حيث تلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى مساء اليوم ذاته، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بجميع المتنزهين ومرتادي البحر والشواطئ اتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.