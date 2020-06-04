شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مصادرة 3 طن عطارة ومواد تجميل فاسدة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية وصحة القصيم وهيئة الغذاء والدواء، (٣) طن من مواد العطارة والزيوت ومواد التجميل منتهية الصلاحية بعد أن تم ضبطها مخزنه داخل سكن خاص بمدينة بريدة. ويجري إستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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