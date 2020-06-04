شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح خدمة تعديل مقر السكن.. تعرف على الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تطبيق"توكلنا" أنه نظرا لكثرة الطلبات الواردة سيتم إتاحة تعديل مقر السكن لجميع المستخدمين لتسهيل الاستفادة من خصائص التطبيق في أوقات منع التجول.

وأشار التطبيق في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، إلى خطوات تغيير السكن وهي: (الدخول إلى قائمة حسابي بالتطبيق، قائمة معلومات العنوان وأفراد الأسرة، وتحديث موقع السكن).

وأكد أن "تعديل مقر السكن" متاحاً لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين، لذا نبه الجميع إلى أن يكونوا في موقع سكنهم الصحيح قبل القيام بالتغيير.