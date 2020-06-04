شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جهاز للتعقيم.. مجمع طباعة المصحف يستأنف نشاطه بنصف العاملين والان نبدء بالتفاصيل

‫استأنف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة‬ المنورة ‫أعماله في جميع أقسامه الفنية والإدارية‬ وعاد 50 % من موظفين المجمع بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوةوالإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ‬، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا‬ ‫وذلك بتعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع‬، ووضع 50 جهاز تعقيم في جميع أرجاء المجمع، كما تم توزيع أجهزة قياس الحرارة على جميع بوابات المجمع للكشف على الموظفين أثناء دخولهم.

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