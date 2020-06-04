شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة اعتبارًا من اليوم وحتى 12 ذو القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط، وسيعقد الاختبار في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.

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