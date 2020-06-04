شكرا لقرائتكم خبر عن بفريق طبي سعودي 100%.. نجاح جراحة نادرة في قلب «مسنة» والان نبدء بالتفاصيل

لأول مرة وبأيدي سعودية ١٠٠٪ .. نجح فريق طبي بقيادة الدكتور محمد بلغيث في استبدال وتركيب الصمام الأورطي بصمام حيواني عن طريق القسطرة ، لمريضة عمرها 78 عاما بمدينة الملك عبد العزيز الطبية.

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