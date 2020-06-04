شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج في الشورى تستعرض التقرير السنوي لـ«الشؤون البلدية» والان نبدء بالتفاصيل
وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم "عن بعد" التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1441/1440هـ، وبحث المجتمعون أبرز ما جاء في التقرير حول أداء الوزارة والنجاحات التي تحققت، والصعوبات التي واجهتها أثناء سنة التقرير؛ بما يسهم في تطوير العمل في القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة المحالة إليها؛ لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
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