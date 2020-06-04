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الصحة تعلن تسجيل 1975 حالة كورونا جديدة وتعافي 806
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1975) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (806) حالات.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (93157) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (68965) حالة.
يذكر أن وزير الصحة، توفيق الربيعة، شدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد مع بدء العودة إلى الحياة الطبيعية الأحد الماضي.
والمعروف أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا؛ حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدرّبة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.
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