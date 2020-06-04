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التزام مجتمعي بلبس الكمام في متاجر عرعر
متابعات الخليج 365 - واس
رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين في الالتزام في لبس الكمام في الأسواق والمجمعات التجارية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وسط إجراءات وقائية واحترازية للمتسوقين في التباعد
كما رصدت عدسة “واس ” خلال جولتها اليوم التزاماً بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .
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