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التزام مجتمعي بلبس الكمام في متاجر عرعر

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2020-06-04

التزام مجتمعي بلبس الكمام في متاجر عرعر

متابعات الخليج 365 - واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء اليوم الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين في الالتزام في لبس الكمام في الأسواق والمجمعات التجارية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي المستجد وسط إجراءات وقائية واحترازية للمتسوقين في التباعد

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كما رصدت عدسة “واس ” خلال جولتها اليوم التزاماً بالضوابط التي حددتها الجهات المختصة بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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