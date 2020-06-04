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إصابة فهد السلامه وزوجته بـ كورونا يوقف بث قناة سكوب
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيب الإعلامي الكويتي فهد السلامه وزوجته بفيروس كورونا المستجد فيما تجري قناة سكوب التي يعمل بها السلامه فحوصات لكل فريق برنامج صوت الشعب.
وأعلن فهد السلامه نبأ إصابته، وفي وقت لاحق أكد إصابة زوجته بفيروس كورونا في تغريدة قال فيها :” أحبتي في الله أطلب منكم الدعاء .. أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقره وثبت فيها كورونا المستجد اللهم يا شافي يا قادر على كل شيء يا مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا من تقول للشيء كن فيكون فأنت وحدك سبحانك القادر على شفاء مرضانا . أرجو منكم الدعاء.. ربنا هو الشافي المعافي”.
وقال حساب قناة سكوب على تويتر:” قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامه بفيروس كورونا .. دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل”.
أما الإعلامي علي أحمد فقال :” أصيب الزميل العزيز فهد السلامه في قناة سكوب بفايروس كورنا وعليه ستفقدونا يومين على الهواء لإعادة التعقيم وفحص فريق العمل كله من فنيين ومخرجين وإدارة”.
والمعروف أن فهد السلامه هو إعلامي كويتي سبق له أن قدم العديد من البرامج كان آخرها برنامج صوت الشعب في قناة سكوب الفضائية.
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