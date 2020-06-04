تعيين بندر المشهدي نائباً لرئيس WWE ومديراً لمنطقة الشرق الأوسط

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت WWE عن تعيين بندر المشهدي، نائبًا للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحل محل كارلو نهرا، الذي شغل هذا المنصب لأكثر من ست سنوات.

ومن المقرر أن يقود المشهدي من خلال منصبه الجديد مبادرات الأعمال الاستراتيجية لشركة (WWE) وعملياتها اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في جميع مجالات التي تشمل التلفزيون، والفعاليات الحية، والتسويق، والرعاية، ووسائل الإعلام المتقدمة، والترخيص، والترويج كما أنه سيدير أيضًا العمليات المحلية لشراكة الشركة لمدة 10 سنوات مع الهيئة العامة للترفيه.

وقال جيمس روزنستوك، نائب الرئيس التنفيذي لـ WWE: نحن متحمسون لاستقبال بندر في فريق القيادة الدولي لدينا، ونحن على ثقة من أن خبرته في إدارة الشراكات الناجحة في المملكة سيكون لها تأثير كبير على النمو المستمر لـ WWE في المنطقة، كما نتطلع إلى قيادة بندر لجهود WWE في هذه المنطقة المهمة لشركتنا، بحسب موقع Broadcast Prome.

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ويتمتع المشهدي بخبرة تزيد عن 20 عامًا كمدير تنفيذي في شركات قوية في المملكة وله سجل حافل في تحقيق نمو الأعمال.

وأمضى المشهدي السنوات الست الماضية في OSN، حيث قاد تنفيذ استراتيجية شركة البث في المملكة، وشغل في هذا الوقت أيضًا منصب مستشار لوزير الإعلام لمدة سنة قاد فيها العديد من مبادرات رؤية 2030.

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