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شكرا لقرائتكم عمان تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عمان تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 14316 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة: تم تسجيل 265 إصابة في صفوف المواطنين العمانيين في حين تم تسجيل 513 إصابة بين الوافدين.
وأشارت إلى أن 3451 حالة من أصل 14316 حالة مصابة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 67 حالة.
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