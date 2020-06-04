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سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.
وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.بلجيكا فيروس كورونا الجديد
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:46 PM
ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 58767بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.
وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.
، بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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