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بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 58767

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.بلجيكا فيروس كورونا الجديد

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:46 PM

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ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 58767

بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصًا بعد تعافيهم.

الكلمات المفتاحية

، بلجيكا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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