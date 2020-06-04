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أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.
تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".الديوان الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:35 PM
سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة في الرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.
تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
، الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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