محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى. ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا.فيروس كورونا الجديد الفلبين 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:31 PM Advertisements "الصحة": إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الخميس عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى. ووفق رويترز قالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابًا. الكلمات المفتاحية ، الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين .. 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.