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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الخميس)، أن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.
وأوضحت المصادر أنه قد تجرى الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.
من جانبه، ذكر مصدر أن هناك مناقشات بين الوزراء بشأن إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو (أيار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
ولاتزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.
وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو، اقتراحًا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم.النفط أوبك
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:29 PM
مناقشات بين الوزراء حول تعويض الامتثال الضعيف
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الخميس)، أن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.
وأوضحت المصادر أنه قد تجرى الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.
من جانبه، ذكر مصدر أن هناك مناقشات بين الوزراء بشأن إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو (أيار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
ولاتزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.
وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو، اقتراحًا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم.
، "أوبك+" قد تجتمع هذا الأسبوع إذا وافق الأعضاء غير الملتزمين بخفض الإنتاج ،
المصدر : الخليج 365
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