، دبي: 3 خطوات لعودة السياحة بشكل كامل.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق استراتيجية إماراتية موحدة

بعد قرار دبي إعادة الفتح التدريجي للقطاعات والأسواق الاقتصادية، وبدأ الاستعداد لاستقبال السياح، ووضع خطة تنسيقية بين الأسواق، لاستقبال السياح وطمأنة المواطنين والمسافرين من الخارج بأن دبي هي وجهة آمنة ملتزمة بصحة ورفاهية السكان والضيوف.

وتوقع مدير عام دائرة السياحة في دبي هلال المري، بدء استقبال السياح قريباً، لتتركز أولاً على زيارة الأقارب والأهل وبعض اجتماعات الأعمال وبعض السياحة الترفيهية من دول الخليج وفقا لموقع "الخليج الاقتصادي".

ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق بدبي، فإن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الإمارات تعتبر من ضمن الأرقى عالمياً، حيث أجرت أكثر من مليوني اختبار، الأمر الذي يزيد على متوسط الاختبار في أربعة أشهر لبعض الدول ويتقدم كثيراً على المتوسط في الدول المتقدمة.

دبي الأسواق الاقتصادية