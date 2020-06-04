محمد بن مسعود - الدمام - نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين. وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ). وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر.الصين الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-04 أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين. وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ). Advertisements وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر. 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 02:14 PM نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر نُقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر أصيب 39 شخصًا غالبيتهم من الطلاب في هجوم بسكين داخل مدرسة في جنوب الصين. وأفادت بلدية كانغو في منطقة غوانغشي الصينية أن الهجوم وقع عند الساعة 08:30 (الساعة 00,30 ت غ). وأشارت إلى أن 37 طالبًا أصيبوا بجروح طفيفة فيما يعاني بالغان من إصابات أكثر خطورة، ونقل الجميع إلى المستشفيات وحياتهم ليست بخطر. ، الصين: 39 جريحًا في هجوم بسكين داخل مدرسة ،

المصدر : الخليج 365

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