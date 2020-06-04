شكرا لمتابعة خبر عن بلدية صبيا تتعهد بمحاسبة مسؤول الشيك الخطأ الذي أخر رواتب موظفيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تعهدت محافظة صبيا بمنطقة جازان بمحاسبة المسؤول عن تأخر رواتب موظفيها، وذلك بعد تأخر الرواتب وصرفها ناقصة بسبب خطأ في صرف شيك. تعهدت محافظة صبيا بمنطقة جازان بمحاسبة المسؤول عن تأخر رواتب موظفيها، وذلك بعد تأخر الرواتب وصرفها ناقصة بسبب خطأ في صرف شيك. وأكدت البلدية سابقا بأن تاخر الرواتب بسبب مشكلة حسابية، وتم حل المشكلة. وكانت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، قد أكدت أن تأخر رواتب الموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية، حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفين البلدية ما عدا البدلات، بعد تأخر يوم واحد فقط وسيتم محاسبة المسؤول عن هذا الخطا .

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