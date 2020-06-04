شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : " بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،" إنا لله وإنا إليه راجعون".

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