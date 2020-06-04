شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تنشر ميثاق حقوق المسافرين وتؤكد على التزامها به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت الجمارك مبادئ ميثاق حقوق المسافرين وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمة في أعمال الجمارك؛ موضحة انها تلتزم بميساق حقوق المسافرين. نشرت الجمارك مبادئ ميثاق حقوق المسافرين وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمة في أعمال الجمارك؛ موضحة انها تلتزم بميساق حقوق المسافرين. وأوضحت الجمارك عبر حسابها "تويتر" بأن الميثاق ينص على المعاملة العادلة، والشفافية والوصول الى المعلومات ، والسلوك المهني واخلاقيات العمل، واحترام خصوصية المسافرين وبياناتهم، وعدد آخر من بنود الميثاق الذي يؤمن خصوصية المسافر وتحقيق اعلى نسبة أمان.

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