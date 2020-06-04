شكرا لمتابعة خبر عن رد ناري من "بن مساعد" على وصف البحرين بجزيرة "الريتويت" للسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد رد ناري على من يصف البحرين بـأنها جزيرة "الريتويت " للسعودية في محاولة للإساءة لها .

وقال "بن مساعد " في حسابه على صفحته الرسمية على " تويتر " : يقولون متوهمين أنهم يسيؤون للبحرين أنها ( ريتويت ) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية .. البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة .

وتابع : ان كانت تعيد تبني مواقف السعودية فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين .. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك!

وتفاعل المغردون مع رد " بن مساعد " مؤكدين على المحاولات الخبيثة للإيقاع بين السعودية وجيرانها بينما يعمي هؤلاء المسيؤون أبصارهم عن الدول التابعة بحماقة لتركيا وإيران .