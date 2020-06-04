شكرا لمتابعة خبر عن رد ناري من "بن مساعد" على وصف البحرين بجزيرة "الريتويت" للسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد رد ناري على من يصف البحرين بـأنها جزيرة "الريتويت " للسعودية في محاولة للإساءة لها .
وقال "بن مساعد " في حسابه على صفحته الرسمية على " تويتر " : يقولون متوهمين أنهم يسيؤون للبحرين أنها ( ريتويت ) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية .. البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة .
وتابع : ان كانت تعيد تبني مواقف السعودية فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين .. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك!
وتفاعل المغردون مع رد " بن مساعد " مؤكدين على المحاولات الخبيثة للإيقاع بين السعودية وجيرانها بينما يعمي هؤلاء المسيؤون أبصارهم عن الدول التابعة بحماقة لتركيا وإيران .
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