شكرا لمتابعة خبر عن شركة الكهرباء تنفي احتساب استهلاك الإضاءة في العداد ضمن فاتورة المشترك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفت الشركة نفت الشركة السعودية للكهرباء احتساب استهلاك الإضاءة في العداد في فاتورة المشترك. وأكدت، ردًا على استفسار طرحه أحد متابعي حسابها الخاص بالعناية بالمشتركين بموقع تويتر، أن المشترك لا يتحمل تكاليف الإضاءة في العداد.

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